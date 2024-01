Esta sexta-feira olhamos para a guerra enquanto ameaça uma escalada global. Tudo começou a 7 de Outubro, se não considerarmos que verdadeiramente a guerra já estava entre nós desde Fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. No início os combates pareciam circunscritos a Gaza e ao confronto entre Israel e o Hamas, mas rapidamente a tensão aumentou mais a norte, na fronteira com o Líbano, mas foi só o começo. Depois vieram os ataques dos Houthis do Iémen, as ameaças ao comércio internacional e a intervenção dos Estados Unidos e do Reino Unido. Esta semana foi a vez de o Irão se envolver diretamente atingindo alvos na Síria e no Iraque mas dando também um passo mais arriscado, atacando também objetivos no Paquistão. O Paquistão, que é uma potência nuclear, já retaliou. O mundo sustém a respiração e hoje, no Contra-Corrente, discutimos se tudo isto são apenas choques pontuais ou se, pelo contrário, são sinais de uma escalada que já não se sabe como travar. Será que há mesmo uma ameaça de uma escalada global?

