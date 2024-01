Chamam-lhe Timhouthi Chamalet (devido às semelhanças com o ator Timothée Chalamet) e é o “pirata houthi atraente” cuja beleza o tornou uma celebridade na internet. Com 19 anos, Rashid Al Haddad ficou viral nas redes sociais depois de ter publicado um vídeo onde surge a bordo de um pequeno barco em direção ao navio comercial Galaxy Leader, propriedade de um empresário israelita, apreendido pelos houthis iemenitas em novembro.

Agora, o influenciador pede aos seus milhares de seguidores — já conta com mais de 35 mil no Instagram — para focarem as atenções no fim da guerra entre Israel e o Hamas e não na sua boa aparência.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não falei de beleza nem de outra coisa qualquer, mas a nossa causa é a Palestina e não é altura de falar de beleza“, escreveu o “hot houthi pirate” na rede social X, citado no The Telegraph. “Espero que a minha mensagem chegue até vocês, uma Palestina livre, e que a acendamos contra a agressão israelita que viola os direitos humanos”, acrescentou.

Desde que publicou o vídeo junto do Galaxy Leader, Rashid tem partilhado regularmente imagens suas num navio porta-contentores com a bandeira do Iémen hasteada e fotografias com espingardas AK-47 ao ombro.

Segundo o The Telegraph, o pirata descreve-se como “pronto para o sacrifício e ansioso pelo martírio” e afirmou que os houthis “bombardearão todos os navios israelitas”.