O representante nos territórios palestinianos do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, Ajith Sunghay, diz que as forças armadas israelitas terão sujeitado prisioneiros palestinianos em Gaza a práticas que podem ser classificadas como tortura.

Sunghay, que se encontra em Rafah, no sul da Faixa de Gaza, desde segunda-feira, descreveu num texto publicado no site do Alto Comissariado o ambiente de “panela de pressão” que se vive no território.

“Continuam a chegar pessoas a Rafah vindas de vários lugares aos milhares, em situações desesperadas, instalando-se em abrigos improvisados com qualquer material que consigam obter”, escreveu Sunghay, que fala em tendas feitas de sacos de plástico e crianças a ajudar na construção dos abrigos.

“Isto é uma crise de direitos humanos em massa”, diz mesmo, sublinhando que está em causa “um enorme desastre humanitário provocado pelo homem”.

“Vive-se um ambiente de panela de pressão aqui”, acrescenta Sunghay, descrevendo o “caos” que se deve à falta de alimentos, ao medo e à fúria. Os residentes na Faixa de Gaza estão há seis dias consecutivos sem comunicações, sem saber para onde se devem deslocar nos processos de evacuação do território.

A partir de Rafah, diz ainda, é possível ouvir os bombardeamentos na zona central da Faixa de Gaza e em Khan Younis. “Especialmente à noite, ouço bombardeamentos, por vezes várias vezes por hora”, conta.

“Durante o meu tempo aqui, encontrei-me com vários detidos que foram libertados. São homens que foram detidos pelas Forças de Segurança de Israel em várias localizações entre 30 e 55 dias. Descreveram ter sido espancados, humilhados, sujeitos a maus-tratos e àquilo que pode ser classificado como tortura”, escreve o responsável da ONU.

“Contam ter estado vendados durante longos períodos, alguns deles durante vários dias consecutivos. Um homem disse que só teve acesso a um chuveiro uma vez durante 55 dias detido. Há relatos de homens que foram depois libertados, mas apenas com uma fralda, sem qualquer roupa para enfrentar o frio”, acrescenta.

Segundo Sunghay, os relatos feitos por aqueles detidos são consistentes com muitos outros relatos que a ONU está a recolher e que ilustram “a detenção de palestinianos em larga escala, incluindo muitos civis, mantidos em segredo, muitas vezes sujeitos a maus-tratos, sem acesso às famílias, a advogados ou a proteção judicial”.

“As famílias dos detidos — que se acredita serem milhares — não receberam qualquer informação sobre o destino ou a localização dos seus entes queridos”, diz, apelando a Israel que garanta a todos os detidos “total respeito pelo seu direito ao devido processo” e pedindo uma investigação transparente a todos os relatos de tortura.