Taylor Tomlinson tornou-se na terça-feira a única mulher — e a mais nova — a apresentar um programa de humor nos EUA. Com 30 anos, a comediante norte-americana assumiu o lugar deixado por James Corden — que abandonou o Late Late Show no início de 2023 — na CBS para dar vida ao After Midnight.

O novo programa promete focar-se nos memes do dia a dia, e não nas notícias, e pretende testar se este formato do late-night consegue atrair o público jovem, depois de nos últimos anos este tipo de programas norte-americanos terem perdido audiências.

“Estamos a pegar na Internet e a tentar desesperadamente torná-la divertida”, disse Tomlinson, citada no The Guardian, no episódio de estreia. Em vez do tradicional sofá onde as celebridades se costumam sentar a contar histórias, anedotas e projetos, no After Midnight o estúdio está preparado para um programa de perguntas onde serão testados os reflexos e as respostas rápidas dos convidados. A CBS chamou-lhe o “programa mais inteligente sobre as coisas mais estúpidas da Internet”.

Taylor Tomlinson começou sua carreira de stand-up comedy aos 16 anos numa igreja cristã congregacional que a catapultou para digressões por igrejas de todo o país. Atualmente, tem dois espetáculos disponíveis na Netflix, Quarter-Life Crisis, lançado em 2020, e o Look At You, em 2022. Em fevereiro deste ano chega o terceiro: Have It Hall.