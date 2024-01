Depois da passagem da tempestade Hipolótio e Irene, é a vez da Juan, que está a deixar Espanha coberta de neve e chuva, com o frio à espreita. É esta sexta-feira à noite que começa a entrar “ar mais frio”. A “combinação de céu limpo com solo com neve fará com que as temperaturas caiam muito acentuadamente este sábado, principalmente as mínimas”, avisou a meteorologista Mar Gómez, ao jornal espanhol El País.

A neve continuará a ser protagonista no fim de semana, mas a agência meteorológica espanhola, a AEMet, avisa que é esperado “um episódio de temperaturas mínimas notavelmente baixas no sábado”. Nas zonas em que a neve se acumulou nos solos, a temperatura ficará abaixo dos -10 graus Celsius. Em Madrid e noutras regiões no centro de Espanha, segundo a ABC, as temperaturas mínimas rondarão os 0 graus.

Despues del episodio de nieve del viernes, el sábado se espera un episodio de temperaturas mínimas notablemente bajas sobre todo en las zonas en las que se haya acumulado nieve en el suelo; en esas zonas la temperatura bajará de los -10 ºC.

Ver avisos ???? https://t.co/73Xjqq2jum pic.twitter.com/rIabCuU57u — AEMET (@AEMET_Esp) January 18, 2024

