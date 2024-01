Foi um dos discursos mais aplaudidos do dia e logo de vindo de uma figura que se vinha afirmando como uma das vozes mais desalinhadas do partido. Afastado do PSD desde o período de Pedro Passos Coelho, com quem se reconciliou, crítico de Luís Montenegro, de quem se aproximou, José Eduardo Martins aproveitou a Convenção da Aliança Democrática para pedir à coligação que se centra numa mensagem: devolver a esperança ao país.

No Centro de Congressos do Estoril, o antigo secretário de Estado José Eduardo Martins avisou para o risco se coloca no horizonte imediato: as próximas legislativas podem representar a reconfiguração do espaço político português, com o ressentimento, personificado por André Ventura, a substituir a inércia, fruto dos anos de governação socialista.

“É este o momento histórico para o qual a AD é convocada: evitar a reconfiguração do espaço político em que a maldade, a inércia e a apatia do PS façam da alternativa apenas o ressentimento”. Para o antigo governante, “quando não há propósito a não ser agradar aos que votam mais, não sobra nada de aspiracional, sobra gritaria”. “Se havia alguma coisa como o Chega à procura da homeopatia simétrica das ideias curtas, teve no PS o partido de eleição para fazer parceiro”, denunciou o social-democrata.

“Não precisamos de gastar um segundo a justificar porque a AD está aqui: o nosso povo todo percebe que esta é a coligação política mais natural dos últimos 50 anos da democracia. O que francamente é anacrónico e inaceitável, é a aliança entre o PS, que nos ajudou a definir a liberdade, com os herdeiros da União Soviética. Isso é que é um atraso, isso é que envergonha.”

Lamentando o estado de desesperança em que mergulhou o país, que depois só alimenta o “niilismo de uma proposta política que não tem nada para oferecer”, José Eduardo Martins apontou diretamente o dedo aos socialistas, que convenceu todos que é normal “nivelar por baixo”, que o “crescimento e as oportunidades” são ideais vazios, impossíveis de concretizar.

“O PS substituiu o elevador social, que era a escola pública, pela emigração e quem hoje quer mudar de vida tem de sair daqui para fora. Guterres, Sócrates e depois Costa, foram anos a fio que só acabaram quando acabou a moral ou o dinheiro, para que a AD, com outro nome, viesse fazer um curativo para logo depois continuar a sangria. É com esperança que vamos a afastar a angústia de que não vamos dar aos filhos o que os pais nos deram”, rematou.