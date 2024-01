Israel aprovou este domingo um plano de transferência de fundos congelados destinados à Autoridade Palestiniana para a Noruega, noticia o Times of Israel. Segundo o mesmo jornal, os fundos só poderão voltar a ser transferidos para a Palestina, após uma “autorização expressa de Jerusalém”.

O ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, foi o único a opor-se à decisão este domingo aprovada de transferir os fundos congelados destinados à Autoridade Palestiniana para a Noruega.

“Infelizmente, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu está constantemente a ultrapassar a linha vermelha”, começou por escrever o ministro, numa publicação no X, antigo Twitter.

“Às vezes, dão combustível. Outras vezes, desistem da ajuda humanitária. Na semana passada, começaram a transferir camiões de farinha e agora estão a tomar uma decisão que não garante que o dinheiro não chegará aos nazis de Gaza”, atacou, referindo-se ao facto de os fundos congelados ficarem retidos na Noruega, apesar de a medida sublinhar que só poderão ser transferidos após “autorização expressa” de Israel.

“Infelizmente, mesmo na direita há aqueles que ainda são influenciados pelo conceito e os demais pensam que boas soluções vêm da Noruega”, acusou.

A decisão de transferência surge após a discussão de uma proposta de transferência de receitas fiscais para uma terceira entidade, que teve lugar na quinta-feira passada, mas que não chegou a ser votada.

“Os Estados Unidos e a Noruega respeitam a decisão do gabinete político e de segurança que ordenou a suspensão da transferência de fundos de Gaza para a Autoridade Palestiniana. Por conseguinte, os fundos congelados não serão transferidos para a Autoridade Palestiniana, mas permanecerão nas mãos de um país terceiro”, afirma o gabinete do primeiro-ministro num comunicado.

“O dinheiro ou a sua contrapartida não serão transferidos em nenhuma circunstância, exceto com a aprovação do Ministro das Finanças de Israel, nem mesmo através de um terceiro. Qualquer violação do acordo permite ao ministro das Finanças congelar imediatamente” todos os fundos fiscais palestinianos, acrescentou.