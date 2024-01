As próximas cinco terças-feiras trarão aos ouvintes da Rádio Observador cinco episódios especiais do podcast Cinco Continentes, de Bruno Cardoso Reis. O programa de comentário internacional, que vai para o ar todos os sábados, terá agora estas versões extra, de hora inteira, com cinco comentadores a analisar o que se espera de cinco regiões do mundo neste ano de 2024.

A estreia é já esta terça, 23, a partir das 12h10, com uma conversa entre Bruno Cardoso Reis e a ex-embaixadora e ex-candidata presidencial Ana Gomes, sobre a região da Ásia e Pacífico.

Na próxima semana será a vez do escritor José Eduardo Agualusa trazer as suas perspetivas sobre África. Pedro Mexia virá falar sobre a Europa. Andrés Malamud analisará a América do Sul. E Paulo Portas, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, vai refletir sobre os Estados Unidos, em ano de presidenciais que poderão opor novamente Donald Trump e Joe Biden.

Estes cinco episódios extra do Cinco Continentes podem ser ouvidos também às terças às 20h10 e aos domingos às 17h10, além de ficarem disponíveis em todas as plataformas de podcast.