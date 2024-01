Siga aqui o liveblog sobre a guerra Israel-Hamas

O exército israelita divulgou hoje que eliminou, nas últimas horas, várias “células terroristas” do Hamas no norte e centro da Faixa de Gaza, quando está a intensificar a sua ofensiva militar em torno de Khan Yunis, no sul do enclave.

Esta operação conjunta aconteceu entre as forças terrestres, que identificaram os suspeitos, e a força aérea, que lançou o ataque.

“Depois, um avião atacou e matou os terroristas restantes. Outro avião de combate israelita atacou o complexo militar onde operava a célula”, acrescentou o exército no comunicado.

Há mais de uma semana que o exército israelita iniciou uma ofensiva de “baixa intensidade” no norte do enclave, embora ainda estejam a ser realizadas operações localizadas, numa altura em que os ataques no centro e no sul na Faixa de Gaza foram intensificados nos últimos dias.

O ministro da Defesa israelita, Yoav Gallant, antecipou no domingo que a ofensiva em torno de Khan Yunis, no sul, iria expandir-se nos próximos dias, depois de terem conseguido chegar ao flanco mais meridional daquela cidade.

Em Khan Yunis, o exército israelita referiu que encontrou um longo túnel, no qual estariam evidências da presença de reféns. Também há a suspeita de que o líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, esteja escondido nos túneis daquela cidade.

O número de mortos na Faixa de Gaza após 108 dias de guerra ultrapassa 25.100 e 62.680 feridos, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas.