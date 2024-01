Um menino foi abandonado em casa pela sua mãe aos nove anos e viveu dois anos sem água quente, luz e aquecimento. Tudo aconteceu em Nersac, França, sem que alguém tivesse denunciado o caso à polícia. A mãe do menino acabou por ser condenada judicialmente.

Decorria o ano de 2020 quando a mãe abandonou o filho de nove anos naquela pequena localidade com cerca de 2.300 habitantes. De acordo com o canal francês TF1, a mulher decidiu ir viver com o seu novo companheiro para Sireuil, outra pequena localidade que se localiza a cerca de cinco quilómetros de Nersac.

O jornal espanhol ABC acrescenta que, durante este período, a família do menino não apresentou qualquer denúncia do sucedido às autoridades ou à escola do menor. Perante isto, a criança procurou sobreviver como podia, ingerindo alimentos frios e por vezes roubados aos vizinhos, que também lhe chegaram a oferecer comida.

À imprensa francesa, uma vizinha corroborou esta versão dizendo que chegou a ver que o menino lhe “roubava comida”. “Como ele estava sozinho”, a vizinha permitia-lhe que o fizesse e chegou a “conversar sobre isso com a mãe dele, nas raras vezes em que ela o visitou”. A conversa acabou por não ter qualquer resultado, já que a mãe pediu à vizinha para “não se envolver em algo que não era da sua conta”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A escola e os serviços sociais acabaram por não detetar o que estava a acontecer porque o menino era descrito como “um bom estudante”, que “cumpria as tarefas”, era “educado” e apresentava-se “sempre limpo”, conta Barbara Couturier, presidente da Câmara de Nersac, citada pela ABC. A autarca acrescentou ainda que acredita que o criança se apresentava assim para “se proteger a si e à mãe, que o visitava de vez em quando”.

Depois de ter sido lançado o primeiro alerta às autoridades, mais de um ano depois do menor estar a viver sozinho, a presidente da Câmara solicitou que o caso fosse denunciado junto dos serviços sociais. A partir daí o caso ganhou novos desenvolvimentos, acabando por chegar à opinião pública. Os agentes policiais que visitaram o apartamento encontraram-no vazio, sem luz e energia elétrica, com o frigorífico vazio e um cama cheia de roupas, que serviam para a criança se cobrir nos dias mais frios.

Depois da visita, a Câmara de Nersac e a assistência social encontraram uma família de acolhimento para a criança, com quem começou a viver há meses. Citada pela ABC, a família adotiva confidenciou que o jovem se comporta “como um homem de pleno direito” e não fala mal dos pais.

O tribunal de Angolema acabou por investigar o caso e, durante todo este processo, a mãe da criança negou os factos e o pai nem sempre esteve presente. Depois de consultados os vizinhos e de os registos telefónicos demonstrarem que a mãe não dormia com o filho e não o levava à escola, a mulher acabou por condenada a um ano e meio de prisão, com remição da pena, e seis meses de pulseira eletrónica.