Primavera antecipada no final de janeiro. Temperaturas máximas 8ºC a 10ºC acima do que é habitual para este mês, que costuma ser o mais frio do ano, e que só costumam chegar em março. Depois das três tempestades da última semana, a Hipólito, a Irene e a Juan, e dos dois dias gelados deste fim de semana, a montanha russa do tempo faz um novo looping: os termómetros vão subir acima dos 20ºC (até aos 23ºC, mesmo) em quase todo o país esta semana e assim se devem manter até pelo menos ao início da próxima.

Esta segunda-feira pode ainda haver alguma chuva a norte (provavelmente apenas no Minho) e a costa portuguesa está quase toda com avisos amarelos até terça-feira às 9h00 devido a agitação marítima, por causa da tempestade Isha, que vai atingir o Reino Unido neste arranque de semana (é a tempestade mais forte neste momento em todo o mundo). Mas, a Isha não afeta o tempo da Península Ibérica nem se prevê que nenhuma outra depressão se aproxime do nosso território nos próximos dez dias, de acordo com os principais modelos meteorológicos. Ou seja, nada de chuva.

