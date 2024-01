Um homem ficou em prisão preventiva por suspeita de ter furtado um ciclomotor de uma garagem do concelho de Lagoa, na ilha de São Miguel, nos Açores, informou hoje a PSP.

De acordo com o Comando Regional da Polícia de Segurança Pública (PSP), o suspeito de 35 anos foi detido por polícias da Esquadra de Lagoa, na quinta-feira, no seguimento de um alerta.

Segundo a PSP, a esquadra da PSP de Lagoa recebeu uma chamada telefónica “a dar conta de que uma garagem, na freguesia do Rosário, concelho de Lagoa, estava a ser assaltada, sendo utilizado para o efeito uma viatura furtada para arrombar o portão”.

Do interior da garagem foi furtado um ciclomotor, no valor de 5.000 euros. O suspeito foi depois intercetado e detido na posse do mesmo, refere a PSP em comunicado.

Na nota, a PSP adianta ainda que o suspeito é “toxicodependente, já cumpriu pena de prisão por crimes contra o património e contra a liberdade pessoal”, e estava em liberdade há cerca de dois meses.

O homem foi punido anteriormente por crimes praticados por ofensas à integridade física com utilização de armas brancas.

O detido, natural e residente na freguesia do Livramento, no concelho de Ponta Delgada, em São Miguel, foi presente ao juiz de instrução criminal de Ponta Delgada, que lhe aplicou a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva.