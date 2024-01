Esta segunda-feira olhamos para a convenção da Aliança Democrática. A AD reuniu ontem no Estoril, uma convenção onde estiveram presentes muitos dos independentes que estão nas listas de candidatos e onde um dos temas fortes foi a saúde, com Luís Montenegro a prometer um programa de emergência caso vença as eleições. Aconteceu também o regresso anunciado de Paulo Portas a um palco político, e o regresso surpresa de Santana Lopes ao seu antigo partido. Depois de um arranque no Porto que foi muito criticado pelo amadorismo, esta convenção do Estoril quis marcar o tom da campanha eleitoral que se aproxima, mas mesmo assim nem tudo correu bem por causa de um gaffe de Nuno Melo que embaraçou Montenegro. Hoje, no contra-corrente, hoje discutimos se a AD já encontrou o tom certo para uma campanha onde arranca com sondagens piores do que se esperava. Do que se viu nesta convenção, é capaz de ganhar eleições?

