O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita negou os relatos, avançados pelo jornal britânico The Guardian, de que o ministro Israel Katz propôs durante uma reunião em Bruxelas com os homólogos da União Europeia (UE) a criação de uma ilha artificial no Mediterrâneo para albergar palestinianos. “Ele nunca disse isso e não existe nenhum plano desses”, garantiu o ministério numa resposta ao Times of Israel. O mesmo garantiu o alto representante da UE para os Negócios Estrangeiros.

Israel Katz esteve esta segunda-feira reunido com os ministros dos Negócios Estrangeiros dos 27 Estados-membros da UE, encontro durante o qual aproveitou para mostrar dois vídeos. Um primeiro sobre a criação de uma ilha artificial junto à costa de Gaza e um outro sobre a construção de uma linha de comboio para ligar o Médio Oriente à Índia. As propostas dizem respeito a um plano delineado pelo governante há alguns anos quando era responsável pela pasta dos Transportes.

