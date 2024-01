Siga aqui o nosso liveblog sobre a guerra entre Israel e o Hamas

Com os 18 anos feitos, era obrigatório que Tal Mitnick se alistasse no exército israelita e fosse combater na guerra em Gaza. O jovem israelita, no entanto, contrariou a vontade do país e recusou servir contra as suas “crenças” e “convicções”. E acabou por ser o primeiro cidadão a ser preso por se opor ao conflito entre Israel e o Hamas.

Tal Mitnick foi então condenado a passar 30 dias na prisão militar, algo que entende ter sido feito para o “ameaçar”. “Eles acham que sentenciar-me a 3o dias de prisão vai, de alguma forma, fazer com que me sinta ameaçado. Mas não sinto”, disse, em entrevista à Sky News.

Não só não teve medo de enfrentar o exército israelita, como não tem receio de ser preso novamente. “Mantenho as minhas convicções e recusar-me-ei novamente a combater”, assegurou.

O jovem israelita disse que deve ser outra vez levado para a prisão já esta terça-feira e que está a mentalizar-se para o tempo que lhe resta atrás das grades.

“Penso para mim mesmo: ‘Já aguentei 30 dias’”, confessou. “Consigo aguentar outros 30. Porque sei que muitas pessoas me apoiam e que estou a conseguir fazer uma mudança. Estou a mostrar ao mundo que há outra forma e que podemos escolher a não-violência”.

Para Tal Mitnick, o governo israelita está a tentar resumir esta guerra a dois objetivos: “eliminar o Hamas e trazer de volta os reféns”. “Sinto que ambos não serão alcançados com mais combates, porque, tal como vimos, conseguimos trazer os reféns através de um acordo pela troca de prisioneiros palestinianos”, recordou.

“Quantos mais combates vemos, mais reféns são mortos. Por exemplo, as Forças de Defesa israelitas (IDF, na sigla inglesa) mataram três reféns, porque pensaram que eram palestinianos”, lembrou. “E o segundo objetivo, eliminar o Hamas, também não será alcançado com combates.”

“Há 70 anos que vemos a mesma política de ocupação, de cerco e de supremacia judaica entre o rio e o mar. Não posso participar nela e a guerra só fortaleceu a minha opinião”.

O jovem israelita descreveu ainda como são passados os dias na prisão, ao lado de muitos homens que chegaram mesmo a lutar por Israel. “Acordamos cedo, limpamos sempre a nossa cela e depois temos de ficar em pé durante longos períodos de tempo”, começou por dizer. “E há outras pessoas que são efetivamente soldados, muitos dos quais serviram e desertaram da sua posição.”

“Neste momento, estamos a ver uma verdadeira mudança na condenação dos soldados que desertam da posição. Pessoas que desertaram durante três meses, para, por exemplo, ajudar a família, estão a ser condenados a seis meses de prisão militar”, revelou.

Com base nestas realidades, Tal Mitnick considera que “não querer servir” no exército “não é um problema mental e não deveria ser”.

“Quero mostrar que não quero combater, por causa das minhas crenças e valores. Isso não é um problema mental”, garantiu.

A Sky News entrou em contacto com as IDF para confirmar a história do jovem israelita, mas estas recusaram-se a fazer qualquer comentário.