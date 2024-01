Nick Dunlap, que na verdade é Nicholas Dunlap, nasceu em dezembro de 2003 no Alabama. É um miúdo normal, que estuda Finanças na universidade e tem amigos de há muitos anos. Este fim de semana, porém, tornou-se muito mais do que um miúdo normal — a partir de agora, é o primeiro golfista amador a vencer um torneio do PGA Tour em mais de 30 anos.

O jovem norte-americano ganhou o The American Express, na Califórnia, com 259 pancadas, 29 abaixo do par e menos uma do que Christian Bezuidenhout, sul-africano que ficou no segundo lugar. Com a vitória, Nick Dunlap tornou-se o primeiro golfista amador a conquistar um evento do PGA Tour desde Phil Mickelson, que ganhou o Tucson Open em 1991 antes de se tornar profissional, e também o amador mais novo de sempre a celebrar no PGA Tour desde 1910. Pelo meio, é também o primeiro golfista amador de sempre a vencer o US Junior, o US Amateur e um torneio do PGA Tour.

WOW! ???? 20-year-old amateur Nick Dunlap is a PGA TOUR champion. He's the youngest amateur to win since 1910. pic.twitter.com/DKQmK0fuAe — PGA TOUR (@PGATOUR) January 22, 2024

Ainda assim, e mesmo com todos os feitos históricos, ficou sem prémio. Por ser ainda amador, Nick Dunlap não poderá receber o prize money de 1,5 milhões de dólares do The American Express — com Christian Bezuidenhout a encaixar o valor, mesmo tendo ficado no segundo lugar. Algo que não preocupou o jovem norte-americano, que no fim do torneio revelou que sentiu “que o guião já estava escrito”. “Nunca senti nada igual. É ótimo estar aqui e viver esta experiência como amador. Se me tivessem dito que teria um putt para ganhar o torneio nunca teria acreditado”, acrescentou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Filho único de Charlene e Jim Dunlap, Nick demonstrou talento para o golfe desde muito cedo e sempre estudou a partir de casa para se concentrar nos treinos e nas provas. Ainda assim, a aptidão desportiva do norte-americano é extensa e variada, já que também praticou basebol e futebol americano e chegou a ponderar lançar-se numa carreira na NFL. O golfe, porém, sempre teve prioridade: número 1 do ranking júnior em 2022, comprometeu-se com a Universidade do Alabama para estudar e representar a equipa de golfe com direito a bolsa.

Com esta vitória no The American Express, garantiu que vai continuar a disputar o PGA Tour até 2026 e sem deixar a universidade, tendo ainda a possibilidade de participar no Masters de Augusta, um dos quatro majors do golfe. Se vai tornar-se profissional, é ainda uma dúvida — até porque, por agora, abdicou do Farmers Insurance Open para voltar ao Alabama e matar saudades da família, dos amigos e dos colegas. Seja como for, Nick Dunlap é desde já um dos próximos nomes grandes da modalidade. Mesmo sem direito a prémio.