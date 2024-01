A menos de dois meses das eleições legislativas, o Partido Socialista (PS) lidera as intenções de voto dos portugueses, com 26,4%, segundo os dados do barómetro de janeiro da Intercampus para o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e CMTV. Tal representa uma subida de um ponto percentual, face ao registado em dezembro de 2023.

Em segundo lugar, surge a Aliança Democrática (AD), com 20,8%, e no terceiro o Chega, com 16,6% das intenções de voto, que se tem afirmado como terceira força política e aproximado da AD.

Segundo o Jornal de Negócios, a AD teve, neste barómetro, um resultado inferior ao que o Partido Social-Democrata (PSD), sozinho, tinha conseguido em dezembro, com 22,5% das intenções de voto. Neste mês, em que a coligação com o CDS ainda não tinha sido anunciada, o partido centrista tinha conseguido apenas 1,6%.

Em quarto lugar na sondagem surge o Bloco de Esquerda, com 7,4%, mantendo a mesma posição que o barómetro de dezembro, com uma descida, no entanto, de 4,4%. Em seguida, surge a Iniciativa Liberal, com 5,4% (-1,2%) e a CDU, com 3,9% (+1,6%), sendo o único partido de esquerda a registar uma subida.

Já o Livre, registou 1,3% de intenções de voto, com uma descida face aos 2,9% do mês anterior, e o PAN 2,2%, uma descida de 0,8 pontos percentuais.

Além de aferir as intenções de voto, a sondagem, realizada entre 16 e 20 de janeiro, com 637 inquiridos, mostra que 32% dos eleitores ainda não tomou uma decisão sobre em quem vai votar. Contudo, as conclusões da sondagem apontam que “nas vésperas da eleição de 2022, o valor era rigorosamente igual”, sendo “expectável que a indecisão possa manter-se nestes níveis elevados até ao momento da eleição”. Desta forma, sugerem que alguns destes eleitores indecisos “poderão acabar por não votar, mas existe margem muito intensa para que os resultados da intenção de voto se alterem significativamente até à eleição”.

Desta forma, analisando apenas os números correspondentes àqueles que já decidiram em quem vão votar, as posições dos três primeiros mantêm-se, estando o PS à frente, com 30% das intenções de voto, a AD em segundo, com 23,6%, e o Chega em terceiro, com 20,7%, “abandonando” assim “o grupo dos partidos mais pequenos”, atingindo “uma situação de quase empate técnico com a AD”.

Já analisando as respostas daqueles que ainda não sabem em quem votar, apontando apenas o voto mais provável, o PS seguiria à frente, com 18%, a AD, com 12%, e o Chega cairia para os 8,4%.