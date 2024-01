Em atualização

Cientistas dizem ter descoberto 85 possíveis planetas fora do nosso sistema solar com temperaturas que poderiam permitir a existência vida. A descoberta foi feita através do uso de dados do Satélite de Rastreio de Exoplanetas em Trânsito — nome português para a missão Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) –, que foi concebido pela agência espacial norte-americana para procurar planetas e está em órbita desde 2018.

“É incrível descobrir estes planetas e saber que muitos deles podem estar numa zona de temperatura certa para a presença de vida”, sublinhou Daniel Bayliss, professor da Universidade de Warwick e um dos astrónomos envolvidos na investigação, citado pela Sky News. “No espírito colaborativo da missão TESS, tornámos as nossas descobertas públicas para que os astrónomos de todo o mundo possam estudar estes exoplanetas únicos com maior detalhe”, acrescentou.

Dos 85 potenciais planetas, 60 são novas descobertas e 25 foram detetados por equipas de investigação independentes através do uso de diferentes técnicas.

Os cientistas detetam os exoplanetas quando eles passam em frente à sua estrela, o que provoca uma diminuição temporária da luminosidade. Esta técnica, conhecida como técnica do trânsito astronómico, permite deduzir a massa do planeta e a distância a que se encontra do respetivo astro.

Normalmente é necessário registar-se pelo menos três transições destes sejam vistos para se descobrir um exoplaneta e determinar quanto tempo demoram a completar a órbita. No entanto, segundo refere a Sky News, neste estudo os cientistas olharam para sistemas que apenas transitam duas vezes, o que resulta em planetas que tem períodos de órbita mais longos.