Para celebrar os 500 anos do nascimento de Luís Vaz de Camões, a Câmara Municipal do Porto abre uma exposição ao público, de esta quarta-feira até sábado, com três exemplares raros da obra emblemática do poeta, “Os Lusíadas”.

Entre os exemplares, destaca-se a 1.ª edição da clássica epopeia portuguesa, de 1572, adquirida em leilão pelo Ateneu Comercial do Porto em 1904. Rogério Gomes, presidente da associação, descreve o livro como um “verdadeiro tesouro nacional” e uma “jóia da coroa do Ateneu [Comercial do Porto].” É um livro pequeno, com ilustrações na capa, e um tipo de letra que Rogério Gomes descreve como “um bocadinho gongórico”.

Atualmente existem apenas 34 exemplares da 1.ª edição d'”Os Lusíadas”, em três continentes, entre bibliotecas públicas, privadas e coleções privadas. Quando o Ateneu Comercial do Porto comprou o exemplar, este custou 170 mil réis, o que hoje equivale a 85 cêntimos (tendo em conta a taxa de conversão do euro, que correspondente a 170 escudos). Foi restaurada nos anos 70 e preservada pelo Ateneu.

