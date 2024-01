O secretário-geral da ONU, António Guterres, reiterou, esta terça-feira, que África deve ter um lugar permanente no Conselho de Segurança, o órgão encarregado de garantir a paz e a segurança mundiais.

O porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric, disse, na sua conferência de imprensa diária, que as opiniões de Guterres foram em resposta ao número de pessoas que vivem em todo o continente, onde a ONU enviou várias missões de manutenção da paz e onde “o trabalho de segurança está em curso”. “Ele falou da injustiça dos países que foram colónias e que foram penalizados duas vezes: uma vez pelos colonizados e outra por nem sequer estarem à mesa quando a arquitetura do sistema multilateral foi discutida”, acrescentou Dujarric.

No domingo, Guterres questionou, em mensagem na rede social X, a ausência de um país africano no Conselho de Segurança, afirmando que “as instituições devem refletir o mundo de hoje, não o mundo de há 80 anos”, e referiu que a próxima Cimeira do Futuro da ONU – a realizar em setembro -, será “uma oportunidade para analisar as reformas da governação global e reconstruir a confiança”.

Dujarric sublinhou que estes são os “sentimentos” de Guterres, mas que, no final, caberá aos próprios Estados-Membros decidir se algum país africano se torna membro permanente do Conselho de Segurança.

Embora África tenha três lugares no Conselho de Segurança de 15 membros, estes são rotativos, e os cinco lugares permanentes são ocupados pela Europa (França e Reino Unido), América do Norte (EUA) e Ásia (China), para além do lugar da Rússia, que atravessa dois continentes.