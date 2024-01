O coletivo Palestina em Português lançou uma petição online para instar o Governo a declarar apoio à queixa apresentada pela África do Sul no Tribunal Internacional de Justiça (TIJ) contra Israel, devido ao conflito na Faixa de Gaza.

A África do Sul apresentou um processo no TIJ contra Israel por genocídio e pediu ao tribunal superior das Nações Unidas (ONU) que ordenasse a suspensão imediata das operações militares israelitas em Gaza. Israel rejeita as acusações e diz estar a lutar contra o genocídio.

Este coletivo realçou esta quarta-feira que o “posicionamento de Portugal contra este massacre, assim como noutros momentos da História, de que é exemplo a solidariedade ativa com o povo de Timor Leste, poderá ser um contributo importante para o fim do genocídio em curso na Faixa de Gaza”.

Portugal deve demonstrar “o seu compromisso com o direito internacional humanitário e os princípios de igualdade, justiça e autodeterminação dos povos plasmados na Constituição da República Portuguesa”, realçaram ainda, no comunicado onde anunciam o lançamento da petição ‘online’.

A petição pode ser assinada através da página https://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT119465, enquanto informações sobre a petição estão disponíveis na página na rede social Instagram “palestinaemportugues”.

O coletivo Palestina em Português junta “pessoas comprometidas com a promoção dos direitos humanos e de justiça para o povo palestiniano”, explicaram também.

A principal atividade do coletivo prende-se com a tradução e publicação de notícias sobre a Palestina. “O coletivo promove ações de solidariedade com a causa da independência da Palestina em Portugal”, acrescentaram.