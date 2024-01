Nos últimos dias, surgiram várias fotografias nas redes sociais que mostravam peixe frito com alegadas larvas, que terá sido servido a alunos do Agrupamento de Escolas da Bemposta, em Portimão. Os encarregados de educação e a associação de pais já pediram esclarecimentos à direção do estabelecimento escolar.

À Agência Lusa, a diretora do Agrupamento de Escolas da Bemposta, Sandra Tenil, ressalvou que a “equipa de Saúde não teve acesso ao prato referido com a alegada contaminação, porque a aluna não reportou nem apresentou o prato”. A responsável escolar frisou, no entanto, que a equipa de saúde teve acesso a uma amostra testemunho do prato confecionado e a uma caixa que sobrou com o peixe ultracongelado.

“Em articulação com a equipa de Saúde que esteve comigo, tiveram acesso a tudo aquilo que nos pediram, inclusivamente à amostra testemunho que tiramos diariamente e que é obrigatório por lei e que foi levada para análise”, assegurou a diretora. De acordo com Sandra Tenil, assim que a direção da escola teve conhecimento do caso, através de imagens que circulavam nas redes sociais na terça-feira, “decidiu dar início ao protocolo estabelecido na lei”.

