Esta quinta-feira olhamos para um caso de Justiça, desta vez na Madeira. O país foi ontem surpreendido por mais uma operação judicial a envolver titulares de cargos públicos. Na maior operação logística até hoje montada pelo Ministério Público e Polícia Judiciária, decorreram dezenas de buscas no arquipélago e um pouco por todo o país. O presidente do governo regional foi constituído arguido, o presidente da câmara do Funchal está detido para interrogatório, as suspeitas envolvem contratos de centenas de milhões de euros. Mesmo assim Miguel Albuquerque não se demitiu, mas o seu futuro é incerto, tal como é difícil prever o impacto de mais este caso na campanha eleitoral que está a decorrer. Será que a Justiça se tornou mesmo um ator central da luta política?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.