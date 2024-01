Pedro Nuno Santos garantiu que o PS dificilmente viabilizará um governo minoritário da Aliança Democrática, mas também recusou votar ao lado do Chega numa moção de rejeição. Em entrevista à CNN, no programa “Um café com…”, o secretário-geral socialista falou das listas de candidatos a deputados, recusou a existência de uma purga, e aproveitou para dizer que tem “orgulho” no trabalho de António Costa, comparando-se a Luís Montenegro, que acusa de “esconder” Passos Coelho por “vergonha”.

Na opinião do líder socialista, há “razões de ordem democrática” e “diferenças substanciais” na forma como PS e PSD vê a sociedade e o país, o que o leva a ser contra viabilizar um governo do PSD. “Sempre fui adversário de termos o PS e o PSD comprometidos com a mesma governação porque a válvula de escape passa a ser nos partidos dos extremos, nomeadamente um partido populista, racista e xenófobo que é o Chega”, argumentou, sublinhando que “pode parecer uma forma de evitar o Chega a curto prazo, mas só [se faz] o jogo desse partido”.

Questionado sobre a moção de rejeição que o Chega já disse que poderá apresentar caso não seja integrado num governo de direita, Pedro Nuno Santos foi perentório: “Nós não votamos ao lado do Chega, não determinamos o nosso voto em função do voto dos outros partidos.”

Ainda assim, insistiu que “é negativo para a democracia” que o PS viabilize um governo do PSD, até porque “não é só o programa” de governo que está em causa. “Estive no centro das negociações com outros três partidos [na geringonça] para conseguir garantir que havia Orçamentos do Estado. O pior que podemos ter é uma legislatura de instabilidade.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

E, no mesmo sentido, disse também que já “não estamos” no tempo dos governos de minoria, por considerar que são “soluções precárias”. “Acho que o PS e o PSD têm funcionado como alternativas e isso é bom para a democracia”, insistiu, reconhecendo que “é muito difícil o PS viabilizar um governo minoritário da Aliança Democrática”.

Por outro lado, afirmou que o PS vai “lutar para ter o melhor resultado possível” e se “tiver condições para governar sozinho não tem de fazer alianças com ninguém”.

Questionado sobre as críticas às listas de candidatos a deputados à Assembleia da República, Pedro Nuno Santos referiu que é acusado de “duas coisas, de ter havido purga interna e de não ser suficientemente Pedro Nuno Santos”. Defendendo que nenhuma das duas é verdade, destacou que “32% dos cabeças de lista são apoiantes de José Luís Carneiro”, apesar de garantir que “não existiu essa preocupação”, e que “50% dos cabeças de lista são novos”.

“Há muita gente que não compreende forma como PS funciona”, realçou, frisando que “há tensões e há sempre pessoas que ficam de fora”, mas recordando que houve apenas três votos contra na Comissão Política Nacional. “O PS tem a capacidade de ter disputas internas muito participadas, mas depois consegue-se unir e trabalhar em conjunto”, assegura.

Por outro lado, defendeu as escolhas de repetentes com a garantia de que “o PS não está a fazer uma rutura com o passado” e aproveitou para lançar a farpa ao PSD — “Tenho orgulho dos governos liderados por António Costa. O líder do PSD tem vergonha do governo de Pedro Passos Coelho, esconde Pedro Passos Coelho e não quer falar da governação que apoiou.”