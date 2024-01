Em atualização

O site oficial do Tribunal da Relação de Lisboa foi, esta quinta-feira, alvo de um ataque informático. Na secção de arquivo de notícias, em vez de deliberações judiciais, surgiam artigos sobre sexo e sobre a venda de esteroides em inglês e em polaco. O site está, entretanto, inoperacional.

Ao Observador, fonte da Relação de Lisboa confirma que o site foi pirateado. A mesma fonte refere que a ação criminosa não afetou o portal de gestão processual dos tribunais portugueses, o CITIUS, e garante que já foi feita uma participação à Polícia Judiciária. Recorde-se que, durante a tarde desta quinta-feira, o Tribunal da Relação divulgou a decisão sobre o recurso do Ministério Público no caso da Operação Marquês. O momento ficou marcado por dificuldades no carregamento do acórdão no referido portal, mas sem qualquer relação com os problemas informáticos registados no site do TRL.

O Observador conseguiu consultar a secção de notícias do site antes de o mesmo ficar indisponível e o seu arquivo, com as informações de cariz sexual, ainda pode ser visto na plataforma WebBack Machine. “Benefícios da traição em casal”, “encontre o parceiro gay ideal” e os “benefícios de namorar com homens asiáticos” eram alguns dos títulos das publicações colocadas na referida secção.

