O arranque de temporada de António Félix da Costa não foi positivo. O abandono o piloto da TAG Heuer Porsche no primeiro ePrix do ano, no México, acabou ao fim de três voltas. O português envolveu-se num acidente com Nico Muller e ficou afastado dos pontos. O pior de tudo isso foi que a a imprudência gerou uma penalização de três lugares na grelha de partida na corrida na Arábia Saudita.

“Ainda bem que o intervalo entre corridas foi curto, porque não tive umas semanas fáceis. Foram mentalmente duras, a analisar tudo o que correu mal no México”, disse o piloto. “Queremos uma vingança forte este fim de semana. Em fevereiro não há corridas e por isso é importante fazer boas corridas aqui”. Esta era a perspetiva de António Félix da Costa para um fim de semana em solo saudita que contemplava duas corridas.

The stage is set ✨ Ready to go racing?! #DiriyahEPrix pic.twitter.com/Rrw4zrZHYT — Formula E (@FIAFormulaE) January 26, 2024

A qualificação não foi brilhante desde logo. Félix da Costa não foi além do 17.º melhor tempo (1:13:367), o que, considerando a penalização, fazia com que o piloto de Cascais partisse da 20.ª posição. O homem da TAG Heuer Porsche tinha a motivação de regressar a um sítio onde, em 2018, venceu e, ao mesmo tempo assinalava: “O carro funciona bem neste traçado”.

Da pole-position partia o francês da DS Penske, Jean-Éric Vergne. O líder do campeonato, Pascal Wehrlein, saía do sexto lugar da grelha. Atrás de Félix da Costa, estavam apenas Jehan Daruvala e Nyck De Vries. Assim que as luzes se apagaram, o português conquistou algumas posições, chegando a rodar em 17.º antes do final da primeira volta.

SIDE BY SIDE ????@JeanEricVergne reclaims P2 from @mitchevans_, with the two drivers getting a bit too close for comfort! #DiriyahEPrix pic.twitter.com/GQMQZN9Nr2 — Formula E (@FIAFormulaE) January 26, 2024

Na frente, entre aqueles que disputavam a vitória, o jogo do attack mode proporcionou uma luta intensa e destacada entre Jean-Éric Vergne, Mitch Evans e Jake Dennis. Félix da Costa escalou até 14.º sem gastar energia de uma forma exagerada e a retardar ao máximo o uso do attack mode para uma fase mais adiantada da corrida.

Race leader @JakeDennis19 is pulling out a comfortable lead, but has asked his team for updates on the gap to @JeanEricVergne. #DiriyahEPrix pic.twitter.com/Wch3auFigQ — Formula E (@FIAFormulaE) January 26, 2024

Jean-Éric Vergne parecia ter sido excluído da luta pela vitória acabando por perder terreno para os dois principais concorrentes. A meio das 37 voltas, Jake Dennis seguia na liderança. Mitch Evans teve todas as condições para tomar a dianteira, mas falhou a abordagem, algo que fez o neozelandês cair para terceiro e permitiu ao piloto da Andretti abrir um intervalo para os aspirantes à posição.

Era de esperar que o forcing final de Félix da Costa trouxesse dividendos, mas não aconteceu. Apesar de até ter estado em 12.º, o piloto da TAG Heuer Porsche não foi além do 16.º lugar. Jake Dennis acabou por vencer o ePrix, Jean-Éric Vergne ficou em segundo e Nick Cassidy, no último suspiro, arrancou o terceiro lugar a Mitch Evans.