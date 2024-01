O secretário-geral do Partido Socialista Europeu alertou este sábado que nas próximas eleições se vai lutar contra “adversários que são uma ameaça aos valores democráticos”, salientando que Pedro Nuno Santos “tem o perfil” que Portugal e a Europa precisam.

“Sabemos que não será fácil, não vamos enfrentar apenas adversários de quem discordamos, teremos adversários que são uma ameaça aos valores democráticos e fundamentais, adversários que põem em causa os valores de Abril e a decência humana”, afirmou Giacomo Filibeck, que discursava no Porto, na iniciativa do PS Portugal Inteiro.

Segundo o líder dos socialistas europeus, é necessário união para derrotar aqueles adversários: “Todos os partidos que se consideram democráticos têm o dever de lutar connosco contra estes movimentos intolerantes que impõe uma visão retrógrada e desumana da sociedade”. “A nossa luta contra estas forças é histórica e, como já fizemos no passado, voltaremos a vencer. Connosco não passarão, não passarão”, avisou.

Giacomo Filibeck descreveu o líder do PS como tendo “espírito de luta e determinação”, “incansável na defesa das suas ideias” e como sendo quem o país precisa: “É este o perfil de que precisamos, não só para Portugal mas para a Europa, o PS está pronto”.

O líder dos socialistas europeus enalteceu ainda a importância do PS: “É o partido do progresso, é o partido da luta contra a austeridade e precariedade, é o partido da defesa do Serviço Nacional de Saúde, do apoio aos mais carenciados e vulneráveis, da proteção dos trabalhadores, é o partido do aumento dos salários e rendimentos, das causas ambientais, da luta contra o aquecimento global e sustentabilidade”, enumerou.

O Partido Socialista promoveu este sábado o Fórum Portugal Inteiro no âmbito da preparação e discussão de ideias para o programa eleitoral que irá apresentar às eleições legislativas de 10 de março.