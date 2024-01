Reabilitar edifícios históricos para funções de hotelaria e turismo tem sido um bom campo de trabalho para arquitetos de nomeada, pois essa assinatura dá a esses novos empreendimentos um carimbo de notoriedade com valor comercial específico. Todavia, a equação parece perversa porquanto faltará verificar, na obra feita — e que fica para durar… —, se ao nome no anúncio imobiliário corresponde um valor assim tão elevado. Opiniões divergirão naturalmente, e o trabalho feito hoje também ganha em ser visto em perspetiva, face ao sucesso ou fracasso de intervenções anteriores dos mesmos arquitetos em edifícios de iguais ou próximas natureza, estrutura e dimensão, como é bem o caso, obviamente, do convento das Bernardas em Tavira, convertido por Eduardo Souto de Moura num apart-hotel em 2012.

Em todo o caso, reabilitação ou refundação serão sempre um complexo processo criativo que importa documentar, e é isso mesmo que a editora de Nuno Miguel Borges tem feito ao longo dos anos, acompanhando os processos construtivos desde os primeiros esquissos até aos retoques finais, em particular com um fotógrafo escolhido que visita a obra durante meses, uma longa entrevista ao arquiteto e um ensaio alusivo, por autores de referência, portugueses e estrangeiros. Sucedeu assim, entre outros, com o Terminal de Cruzeiros de Lisboa (Carrilho da Graça, 2019) e com as Termas Romanas de São Pedro do Sul (João Mendes Ribeiro, 2021) e sucede já — para sair em 2024 — com o Mercado do Bolhão (Nuno Valentim, fotos de André Cepeda) e com o Parque Terra Nostra, na ilha de São Miguel (Pedro Maurício Borges, com um exuberantíssimo ensaio fotográfico de António Júlio Duarte). No limitado campo da edição portuguesa de arquitetura (ainda que em notória expansão, que conviria fazer notar, pela importância que tem), o projeto NMB é seguramente um dos mais interessantes, sobretudo se conseguir afirmar-se pelo tempo adiante, acumulando um inventário de intervenções de médio e grande impacto que marcam o nosso tempo, a nossa mais próxima contemporaneidade.



Título: “Claustro do Rachadouro, Mosteiro de Alcobaça. Eduardo Souto de Moura com Luís Peixoto”

Autores: Francisco Pato de Macedo, José María Sánchez García

Fotografia: André Príncipe

Desenhos: Luís Peixoto

Design: Carvalho Bernau

Editor: NMB

Páginas: 247, edição bilíngue

