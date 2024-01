A guerra na Ucrânia está agora a resultar num novo foco de conflito, mas entre o país e a HBO. Depois de a rede televisiva ter escolhido o ator sérvio e russo Milos Biković para entrar na nova temporada da popular série White Lotus, o exército ucraniano não se coibiu de criticar o ator e a HBO pela escolha: “Para vocês é correto trabalhar com uma pessoa que apoia o genocídio e viola a lei internacional?”.

Miloš Biković, Serbian actor who has been supporting Russia since the start of the full-scale invasion, is now set to star in HBO's The White Lotus Season 3@HBO, is it all right for you to work with a person who supports genocide & violates international law?

— MFA of Ukraine ???????? (@MFA_Ukraine) January 24, 2024