Credibilidade. Está escolhida a palavra com que Luís Montenegro quer derrotar Pedro Nuno Santos. No final de uma semana em que os dois apresentaram as linhas essenciais dos respetivos programas eleitorais, o líder da Aliança Democrática aproveitou um encontro no Luso para acusar o adversário de ter uma equipa representa o “passado” e de se propor a fazer agora aquilo que não conseguiu fazer nos últimos oito anos, andando a “prometer tudo a todos”.

Centrando o discurso em torno de duas ideias-chave — responsabilidade e realismo –, Montenegro partiu da mais recente proposta de Pedro Nuno Santo — o fim das portagens nas antigas SCUT do interior e do Algarve para acusar os socialistas de “desfaçatez”. “O que causa mais estranheza é que aqueles que tiveram o poder nas mãos, agora propõem-se a fazer tudo a dobrar e a triplicar, sempre a reboque do PSD. Há petróleo no Largo do Rato. De repetente, é possível dar tudo a todos.”

“Vou ser mesmo direto: tenho todo o respeito pelos enfermeiros, oficiais de justiça, polícias, mas não vou agora, a cinco a seis semanas de eleições, dar razão ao caderno reivindicativo dessas pessoas. Não somos a opção da falta de credibilidade. Não é forma de governar. Aqueles que andam a prometer tudo, se é essa a experiência governativa que tem, então mais vale nunca mais a porem a disposição dos portugueses. Não serve coisa nenhuma”, atirou Montenegro.

