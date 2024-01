A Associação dos Ex-Deputados à Assembleia da República (AEDAR), liderada pelo antigo ministro socialista Jorge Lacão, assina na quarta-feira uma série de protocolos de colaboração e prepara um ciclo de debates sobre questões estruturantes da democracia portuguesa.

A AEDAR foi constituída em julho de 2003, é reconhecida de interesse parlamentar desde 2006 e, em dezembro passado, foi objeto de despacho do presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, “confirmando a relevância institucional da sua existência e atividade”.

No plano político, a AEDAR integra nos seus órgãos sociais ex-deputados de diversas origens ideológicas e, entre outros objetivos, visa “contribuir para a valorização do parlamento, para a promoção dos valores e princípios do Estado de direito democrático e do inerente pluralismo político”.

Na quarta-feira, pelas 17h00, na Fundação Mário Soares/Maria Barroso, em Lisboa, esta associação assina um conjunto de protocolos de colaboração com entidades, casos da Associação Participar + Civicus, da GRIBCS (Grémio Ibérico Cultural e Social), da Sedes (Associação para o Desenvolvimento Económico e Social) e da UCCLA (União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa.

Neste conjunto de protocolos está também a ANAM (Associação Nacional de Assembleias Municipais) e a Fundação Mário Soares/Maria Barroso. Com estes acordos, a associação de ex-deputados pretende “contribuir para a maior robustez da cidadania e do seu estatuto, com solidariedade e responsabilidade social, na defesa, em geral, da qualidade das instituições e do aperfeiçoamento do regime democrático”.

De acordo com a AEDAR, esta sessão, na quarta-feira, realiza-se na Fundação Mário Soares/Maria Barroso e não na Assembleia da República, porque o parlamento está atualmente limitado na organização de eventos externos em resultado da dissolução.

No dia 23 de fevereiro, esta associação promove um colóquio sobre “Alterações climáticas, seca e recursos hídricos” em Ferreira do Alentejo e em 22 de março uma conferência sobre “O Movimento dos Capitães na preparação da Revolução do 25 de Abril”, tendo como orador Vasco Lourenço.

Um dia depois das cerimónias dos 50 anos do 25 de Abril de 1974, a AEDAR promove nova conferência sobre o tema: “O Portugal do antes e depois da liberdade”, com a participação dos historiadores Fernando Rosas e Irene Pimentel e do antigo ministro Eduardo Marçal Grilo.

Até ao fim do ano serão promovidas sessões sobre “Justiça social, trabalho e concertação social” (em maio); “O parlamentarismo na democracia portuguesa” (junho); “A cultura e a palavra” (julho); “A justiça que temos e a justiça que queremos” (setembro); “Memória com História” (outubro); “Os grandes desígnios nacionais” (novembro); e “Estratégias de crescimento da economia portuguesa” (dezembro).