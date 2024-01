Todos os treinadores costumam pedir às suas equipas aquilo que já se tornou um “chavão” característico nas zonas de entrevistas rápidas após os encontros – “uma entrada forte”. No limite, há ainda a filosofia nascida com a Quinta del Buitre do Real Madrid onde era necessário fazer o primeiro remate, ter o primeiro canto e ganhar o primeiro registo em qualquer parâmetro estatístico. Para o Benfica, nos últimos encontros, a lógica parece ser inversa mas com o mesmo resultado final desejado: nas derradeiras oito partidas, os encarnados sofreram golos em cinco, começaram sempre em desvantagem e só não ganharam na meia-final da Taça da Liga frente ao Estoril, caindo nas grandes penalidades após o empate nos 90 minutos.

Num jogo marcado pelo regresso de Alexander Bah, pelo terceiro jogo consecutivo de Marcos Leonardo a marcar no Campeonato e pela estreia de Rollheiser, o Benfica somou a quinta reviravolta em 2023/24, sendo que três surgiram nos últimos cinco compromissos da equipa (Sp. Braga para a Taça de Portugal, Rio Ave e Estrela da Amadora). Com isso, e a conseguir goleadas em 33% dos encontros em que ganhou, a formação encarnada aumentou a série de invencibilidade no Campeonato para 15 vitórias e três empates.

Foi a 5.ª vitória do ????Benfica com reviravolta no marcador em 2023/24. ????Três dessas vitórias conteceram nos últimos cinco jogos realizados pelas águias: vs Estrela Amadora, Rio Ave e SC Braga pic.twitter.com/GVk9qxEYrV — Playmaker (@playmaker_PT) January 29, 2024

“Acho que tivemos grandes problemas nos primeiros 35 ou 40 minutos para conseguir ligar o jogo. O adversário dificultou, esteve bem na transição e perdemos muitas bolas, de forma fácil. Estávamos estáticos com posse de bola. Depois, nos últimos 55 minutos, estivemos bem. Criámos oportunidades boas para marcar, podíamos ter marcado mais um ou dois. Acho que foi uma boa vitória, com um início difícil, mas merecemos”, começou por destacar Roger Schmidt na zona de entrevistas rápidas da SportTV.

33% das vitórias do ????Benfica na ????????Liga Betclic 2023/24 terminam com goleada. Nas últimas cinco jornadas, as águias golearam em quatro. pic.twitter.com/iaFbzcStsI — Playmaker (@playmaker_PT) January 29, 2024

“Satisfeito com a resposta depois da eliminação com o Estoril? O plano é jogar bem 90 minutos, não ter um início assim. Temos de aceitar, o adversário também joga. Não fomos tão criativos no início, não fomos tão flexíveis. Ao intervalo tentámos encontrar soluções. Melhorámos na segunda parte e com o vermelho o jogo ficou decidido. Entrada do Florentino Luís ao intervalo? O adversário tinha bolas longas e jogo de contacto, queríamos ganhar segundas bolas. Nesta fase o Florentino é bom nisso, é disciplinado e assertivo, foi importante e também por isso estivemos melhor na segunda parte”, acrescentou o técnico alemão.

O ????Benfica fez uma volta invicto na ????????Liga Betclic 2023/24:

????15 vitórias

????3 empates Só foi derrotado na 1.ª jornada pelo Boavista no Bessa. pic.twitter.com/yXTqdoH8Fb — Playmaker (@playmaker_PT) January 29, 2024

Por fim, e a propósito da saída de Musa da ficha de jogo após ter sido titular frente ao Estoril, Schmidt admitiu que o avançado pode estar a caminho de outro clube. “Não há nenhum problema. Todos sabem, não sei se está finalizado ou não, mas vai sair provavelmente. Era melhor não jogar”, explicou o germânico.

????????Benjamín Rollheiser faz a estreia pelo Benfica. É o 24.º argentino a representar as águias. ????????Toto Salvio com 266 jogos é o jogador da Argentina com mais partidas pelo clube. pic.twitter.com/kYd7efwJJD — Playmaker (@playmaker_PT) January 29, 2024

“Foi um grande golo. Primeiro, uma grande bola do Di María e depois pude concluir bem e fazer um belo golo. Depois de uma eliminação na Taça da Liga e da forma como foi, é sempre importante vencer o mais rápido possível. Felizmente conseguimos num jogo difícil, com uma reviravolta. Conseguimos demonstrar a força que o grupo tem e a nossa mentalidade, acreditar sempre que somos capazes. Virámos um jogo complicado, ainda para mais na primeira parte, o que é sempre difícil, e conseguimos mais três pontos”, sublinhou também Arthur Cabral, eleito o MVP num jogo em que fez um golo e uma assistência.