Esta terça-feira olhamos para a instabilidade política na Madeira. Ontem foi mais um dia de desenvolvimentos relativamente surpreendentes na crise madeirense. Primeiro pensou-se que o PSD reuniria o seu conselho regional para escolher um nome para suceder a Miguel Albuquerque no governo da região. Depois de uma reunião com o representante da República este informou que, afinal, o governo ainda não estava demitido. O PAN quer o orçamento regional aprovado antes de o governo cair, o CDS surpreendeu tudo e todos ao pedir a imediata saída de Miguel Albuquerque da Quinta da Vigia. Já em Lisboa passou mais um dia sem que os arguidos que estão detidos fossem ouvidos, o que parece violar todos os prazos razoáveis. No Contra-Corrente de hoje abordamos toda esta situação, assim como a posição do Presidente da República. Marcelo já devia ter clarificado o que vai fazer e anunciar se vamos ou não ter eleições antecipadas?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.