A escritora a quem Donald Trump vai ter de pagar 83,3 milhões de dólares (cerca de 77 milhões de euros) por difamação, E. Jean Carroll, já sabe como vai gastar o dinheiro: em algo que o antigo Presidente dos Estados Unidos da América “odeie”.

Carroll e a sua equipa jurídica não falaram com os jornalistas à saída do tribunal na semana passada, quando foi conhecido o veredicto, mas quebraram o silêncio público esta segunda-feira, numa entrevista ao programa Good Morning America, da estação televisiva ABC. Foi então que a escritora revelou: “Tenho uma ideia. Gostaria de dar o dinheiro a algo que Donald Trump odeie”. “Se lhe causar sofrimento eu dar dinheiro a certas coisas, é essa a minha intenção”, reiterou, abrindo a possibilidade de dar o valor a “um fundo para as mulheres que foram sexualmente agredidas por Donald Trump”.

Juntamente com a sua advogada, Roberta Kaplan, Carroll disse que a vitória em tribunal a tinha deixado cheia de “euforia”. “Encheu-me… Foi quase doloroso”, acrescentou. “Estou muito feliz”.

Na sexta-feira passada, o antigo Presidente norte-americano foi condenado pelo Tribunal Federal de Manhattan a pagar 77 milhões de euros a Carroll, um montante oito vezes superior ao que a escritora exigia (9 milhões). A escritora, reputada colunista da revista Elle, alegou que Trump arruinou a sua reputação depois de o ter acusado publicamente de abuso sexual no camarim de uma loja de departamentos de luxo nos anos 1990. A acusação surgiu em 2019, num artigo publicado na New York Magazine. Trump negou sempre as acusações nos últimos cinco anos, acusou a escritora de ter mentido para promover a publicação de um livro de memórias (o artigo era um excerto do livro) e continuou a atacar Carroll durante a campanha eleitoral que levava a cabo para tentar regressar à Casa Branca. As declarações acabariam por ser consideradas difamatórias pela justiça.

Em maio de 2023, o ex-Presidente dos EUA já tinha sido considerado culpado de abuso sexual sobre a antiga jornalista.