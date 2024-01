O secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou, esta quarta-feira, a Agência das Nações Unidas para os refugiados palestinianos (UNRWA) a “espinha dorsal” de toda a resposta humanitária em Gaza, apelando aos Estados-membros para que continuem a apoiar a organização.

“Ontem [terça-feira], reuni-me com os doadores para ouvir as suas preocupações e delinear as medidas que estamos a tomar para as resolver. Sublinhei a importância de manter o trabalho vital da UNRWA para satisfazer as necessidades urgentes dos civis em Gaza e para garantir a continuidade dos seus serviços aos refugiados palestinianos na Cisjordânia ocupada, na Jordânia, no Líbano e na Síria“, afirmou.

“A UNRWA é a espinha dorsal de toda a resposta humanitária em Gaza”, sublinhou ainda Guterres na primeira sessão do ano do Comité das Nações Unidas para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestiniano.

A mensagem de Guterres surge na sequência de um encontro que manteve na terça-feira como importantes doadores da agência — incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Japão –, que anunciaram a suspensão da sua ajuda à UNRWA após Israel ter acusado 12 dos seus funcionários de envolvimento no ataque de 07 de outubro efetuado pela ala militar do movimento islamita palestiniano Hamas.