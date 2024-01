A assembleia-geral do Conselho Nacional das Ordens Profissionais (CNOP) aceitou o pedido de adesão feito pela Ordem dos Fisioterapeutas (OF), anunciou esta quarta-feira a OF.

Em comunicado, o bastonário da Ordem dos Fisioterapeutas, António Lopes, considera que a integração no CNOP “representa mais um passo para a valorização da profissão”, representando um “maior reconhecimento da sociedade civil e de demais entidades, com especial enfoque na área da saúde”.

“A Ordem dos Fisioterapeutas está empenhada em ver reconhecido o princípio da necessidade de criação de Serviços e Unidades de Fisioterapia no Serviço Nacional de Saúde, com modelo de organização e funcionamento semelhante ao que já está a ser implementado para outras profissões, como psicólogos e nutricionistas”k, refere o comunicado.

Este pacote de reivindicações já foi apresentado ao ministro da Saúde e ao Diretor-Executivo do SNS, no âmbito da reforma organizativa do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Em particular, refere a OF, através do alargamento das Unidades Locais de Saúde (ULS), com “uma aposta forte na integração e na intervenção direta na gestão dos recursos, já que os fisioterapeutas têm competências para intervir tanto no âmbito dos cuidados de saúde primários e na comunidade, como nos hospitalares”.

A integração de serviços de fisioterapia irá permitir “a qualificação da resposta do SNS” e “o incremento da articulação entre equipas de profissionais de saúde, com impacto direto na saúde do cidadão/utente”.