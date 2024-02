O montante de água não faturada em 2023 pelos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento (SMAS) de Leiria foi de 3,4 milhões de metros cúbicos, representando cerca de 1,8 milhões de euros, revelou a Câmara.

De acordo com o vereador Ricardo Santos, com o pelouro dos SMAS, as roturas em condutas e usos ilícitos explicam aqueles valores.

Em 2023, “foram detetadas 181 ligações indevidas que deram origem a corte e aplicação de tarifário por utilização indevida“, declarou Ricardo Santos à agência Lusa.

No ano anterior, a água não faturada no concelho de Leiria equivaleu a cerca de 2,2 milhões de euros, relativos a 3,6 milhões de metros cúbicos.

Ainda segundo o autarca, em 2023, o volume de água distribuído no concelho foi na ordem dos 10,3 milhões de metros cúbicos, registando-se uma diminuição face ao ano anterior.

Já a dívida total aos SMAS, com 70 mil clientes, emitindo anualmente cerca de 900 mil faturas, foi de quase 3,6 milhões de euros em 2023. Deste valor, 1,6 milhões de euros era dívida superior a 90 dias, sendo que a dívida total em acordo foi de 293 mil euros.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em 2022, a dívida total atingiu 3,7 milhões de euros (1,7 milhões de euros superior a 90 dias) e em 2021 foi na ordem dos quatro milhões de euros (1,9 milhões de euros superior a 90 dias).

O autarca realçou que no ano passado e relativamente a 2021, verificou-se “uma redução de 18% na dívida superior a 90 dias (7% relativamente a 2022), tendo-se conseguido vencer o impacto da pandemia sentido em 2021”.

Ricardo Santos salientou também que, em 31 de dezembro de 2023, “a dívida a mais de 90 dias correspondia a 06% da totalidade da faturação emitida em 2023”.

Defendendo que “uma relação contratual bem-sucedida assenta não apenas no rigor com que as partes exigem que os seus direitos sejam respeitados, mas também no zelo com que as mesmas cumprem com as suas obrigações”, o vereador adiantou que, no caso da diminuição da dívida, contribuíram várias medidas implementadas nos últimos dois anos.

A “criação de estratégias de cobrança preventivas”, para “maximizar os recebimentos e aumentar a eficácia do processo de cobrança, com o objetivo de garantir a sustentabilidade financeira no equilíbrio necessário para a gestão dos SMAS de Leiria, e “mecanismos de alerta ao devedor por contacto telefónico e SMS” são dois exemplos elencados.

Os SMAS enviam, “em média, 12 mil SMS por mês com alertas para o pagamento”, referiu.

Ainda segundo o autarca, no âmbito destas medidas está, também, o “acompanhamento sistemático da dívida em acordo de pagamento”, sendo que este “permite a recuperação da dívida tendo em conta a capacidade do cliente para cumprir com os seus pagamentos”.

A sensibilização para a existência de tarifários especiais e a aposta na adesão à fatura eletrónica e débito direto (atualmente 32% dos clientes aderiram à fatura eletrónica e 56% têm débito direto) foram outras das medidas criadas, acrescentou Ricardo Santos.