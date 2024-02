(em atualização)

Fernando Madureira e a mulher, Sandra, já saíram do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde foram presentes e identificados por um juiz, avança a SIC Notícias. Foram os primeiros interrogatórios judiciais da Operação Pretoriano, que deteve esta quarta-feira outras 10 pessoas ligadas à claque Super Dragões e ao Futebol Clube do Porto. Segundo o mesmo canal, Fernando Madureira e Sandra Madureira não quiseram prestar quaisquer declarações em tribunal.

O processo foi aberto na sequência dos incidentes na Assembleia Geral do clube, a 13 de novembro do ano passado. Em causa estão crimes de ofensas à integridade física qualificadas, coação agravada, ameaça agravada, instigação pública à prática de crime e atentado à liberdade de informação.

Em comunicado, a PSP explicou que a investigação “determinou uma ação conjugada no sentido de devolver às instituições e aos cidadãos a sua liberdade de decisão e, promover ainda, que o sentimento de impunidade e insegurança seriam restaurados no âmbito desta realidade desportiva e não só”. Entre as suspeitas está o alegado envolvimento de Adelino Caldeira, administrador da SAD portista e homem próximo do presidente Pinto da Costa, num plano para intimidar e afastar os apoiantes de André Villas Boas, que é candidato à liderança do clube.