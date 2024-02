Esta sexta-feira olhamos para os protestos dos agricultores. Ontem foi um dia de protestos em Portugal e em Bruxelas, hoje os protestos continuam em Portugal, aparentemente sem a mesma dimensão. No nosso país foi uma movimentação que surgiu à margem das associações do sector, um movimento que de certa forma nasceu espontaneamente, tal como os protestos dos polícias nasceram de modo espontâneo. Hoje, queremos sobretudo falar daquilo que mobiliza os agricultores, mas também do que nos indicam estes novos movimentos e de como eles podem influenciar a campanha eleitoral em curso. Será que os agricultores portugueses buscaram inspiração nos protestos em França, na Alemanha, no que se prepara aqui ao lado em Espanha, ou em Portugal as razões são outras?

Entre as 10h10 e as 12h00 pode dar a sua opinião e falar em direto com José Manuel Fernandes e Helena Matos. Basta inscrever-se ligando para o 910024185. Pode também enviar mensagens de voz gravadas, com menos de 2 minutos, por Whatsapp para o 910024185. Se preferir, pode fazer neste artigo um comentário escrito, que será lido no ar. E pode ainda enviar um e-mail com a sua opinião para ouvinte@observador.pt.

Pode ouvir o programa em direto clicando aqui. Pode também ouvir a Rádio Observador em fm, em 93.7 ou 98.7 na Grande Lisboa; em 98.4 no Grande Porto e Minho; e em 88.1 no distrito de Aveiro. O programa ficará disponível em podcast aqui.