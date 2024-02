Luís Pedro Martins foi, esta sexta-feira, reeleito para um segundo mandato de cinco anos na presidência do Turismo do Porto e Norte de Portugal, eleição a que concorreu sozinho e recebeu a totalidade dos 54 votos, anunciou a entidade regional.

Na liderança do Turismo do Porto e Norte de Portugal (TPNP) desde 2019, Luís Pedro Martins avança tendo no horizonte “um trabalho que não está acabado e que pode agora conhecer um forte impulso com o financiamento previsto no Programa Regional Norte 2030”, o qual vai permitir “concretizar importantes projetos para a região”, lê-se no comunicado.

A nota de imprensa destaca também os nomes de Cancela Moura, Vítor Paulo Pereira, Manuel Tibo e Pedro Mesquita Sousa na lista aprovada e onde, na Mesa da Assembleia Geral, continua João Manuel Esteves e entra Fátima Fernandes.

A lista para o Conselho de Marketing é encabeçada pela Associação do Turismo do Porto, fazendo ainda parte Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, a Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo, a Porto Business School, a Alfândega do Porto e as câmaras municipais de Macedo de Cavaleiros e do Peso da Régua, prossegue a publicação.

Sobre os “grandes desígnios para os próximos cinco anos”, o TPNP quer “consolidar e reforçar a notoriedade do Porto e Norte de Portugal pela diversidade e sofisticação, desenvolvendo estratégias e projetos que visem a sustentabilidade e a digitalização do setor”, acrescenta o comunicado.

No domínio institucional, a aposta “passa pelo fomento da cooperação estratégica com os vários stakeholders [parceiros] relevantes do território, e para o território, querendo contribuir igualmente para a discussão sobre o modelo, competências e financiamento das entidades regionais de Turismo”, lê-se ainda.

Citado pelo comunicado, o presidente reeleito assinala que nos últimos cinco anos “foram enfrentados os maiores desafios de que há memória, desde uma pandemia a conflitos mundiais”, período em que o “turismo da região soube preparar-se e sair da pandemia de modo estoico”, levando a que, logo em 2022, tenha “superado os números pré-pandémicos”.

“Os resultados validam a estratégia seguida. O ano de 2023, apesar de ainda não ter oficialmente os resultados fechados, aponta para um recorde absoluto em praticamente todos os indicadores da atividade turística”, prevê Luís Pedro Martins.

O comunicado assinala também que “o Porto e Norte registam o maior crescimento ao nível nacional, no número de dormidas, tendo sido ultrapassadas as 12,5 milhões de dormidas, o que significa uma subida de cerca de 15% face ao período homólogo de 2022, reforçando a primeira posição nacional em termos de dormidas dos residentes”. No que respeita a proveitos, prossegue a nota de imprensa, “a subida é ainda mais acentuada, rondando os 30%”.

“Não só temos mais turismo, como temos melhor turismo, de mercados com poder aquisitivo, que ficam mais tempo e que se deslocam por todas as sub-regiões do destino”, sustenta Luís Pedro Martins, lembrando o “excelente” comportamento do Douro, Minho e Trás-os-Montes e acreditando que “neste último o crescimento será maior com o reforço da oferta que está em curso”.

A tomada de posse para o novo mandato de cinco anos está agendada para 26 de fevereiro, às 18:00, na sede da entidade regional.