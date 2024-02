Pedro Nuno Santos usa Açores como exemplo para "barrar" um Governo PSD-Chega no país

Pedro Nuno Santos deixou ainda farpas a Luís Montenegro, cuja ida aos Açores na noite eleitoral causa desconforto no PSD/Açores. “Felizmente, a minha vinda cá é desejada pelos meus camaradas do PS/Açores. Fico muito contente com isso”, atirou.

A comitiva do PS foi bem recebida pelos populares, exceto por um lesado do Banif, que empunhava um cartaz e abordou de forma crítica Vasco Cordeiro e Pedro Nuno Santos. O líder do PS/Açores ainda ficou a trocar argumentos com o homem que estava a protestar (bem como Francisco César que ficou uns bons cinco minutos a trocar argumentos com o homem), mas Pedro Nuno Santos nem parou mais que 20 segundos. Os problemas começaram e seguiu a vida dele, a cumprimentar mais populares, como se não fosse nada fosse com ele.

No fim da arruada, ao lado de Pedro Nuno Santos, Vasco Cordeiro voltou a repetir — como fez na quinta-feira — que “os Açores correm o risco de os Açores serem a primeira região onde a extrema-direita entra formalmente num Governo.” Os militantes do PS gritaram lá atrás: “Não passarão”.