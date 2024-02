Vladimir Putin protagonizou um momento raro ao juntar-se a um grupo de crianças e jovens para cantar o hino nacional russo, esta quinta-feira.

O momento aconteceu durante um encontro do movimento Movement of the First, um grupo criado em 2008 que promete promover a educação dos jovens russos e criar “oportunidades iguais” para eles, sempre tendo por base os “valores morais e espirituais russos”, como se pode ler no site do grupo.

No mesmo site, o movimento diz que está empenhado em criar “herdeiros” que sejam verdadeiros e “merecedores”, além de “fortes” o suficiente para “escreverem os seus nomes na História da Rússia”. Os objetivos passam por transmitir a estes jovens valores como “amor e respeito pela Pátria” ou “responsabilidade pessoal pelo destino de cada um e pelo destino da Pátria”.

No vídeo divulgado pelo jornal Telegraph é possível ver o grupo de dezenas de crianças e jovens a cantar o hino, com Putin ao lado, até que o Presidente russo pega no microfone e se junta também, dividindo os versos com os jovens. É uma imagem rara, mas não inédita, uma vez que há outros registos de Putin a cantar o hino ao microfone e em público (fê-lo com atletas olímpicos do país, por exemplo).