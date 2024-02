O treinador do Estoril Praia definiu este sábado o Estrela da Amadora como “um adversário reconhecidamente muito agressivo e competitivo” para o encontro entre as duas equipas, no domingo, da 20.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

“Sentimos que estamos preparados para competir, que vamos ter pela frente um adversário muito difícil, que é reconhecidamente um adversário muito agressivo e competitivo. Temos de estar no nosso limite”, avaliou Vasco Seabra, na conferência de imprensa de antevisão à partida de domingo.

Após ter alcançado um empate na deslocação ao terreno do Rio Ave (1-1), no regresso à competição no campeonato, o emblema da Linha de Cascais, 15.º classificado, com 18 pontos, terá pela frente um Estrela da Amadora que está um lugar acima, em 14.º, com os mesmos pontos, num embate regional entre duas equipas separadas por apenas 22 quilómetros de distância.

Vasco Seabra reconheceu que a partida ante o Rio Ave foi “muito difícil” e que entre esse encontro e a receção aos ‘tricolores’ “o tempo de recuperação foi muito curto”, pelo que esse será um fator a ter em conta na partida.

O treinador do Estoril Praia garantiu que, mais do que apontar metas concretas como a manutenção ou a metade superior da tabela, “o objetivo passa por dar o melhor”, tendo enfatizado a vantagem de jogar em casa nesta ronda.

“Desde o início da época que o Estoril Praia começou a ter mais gente no estádio e há uma ligação muito grande entre o plantel e os adeptos. Não conseguimos controlar o resultado, porque isso tem muitos fatores, mas controlamos a nossa atitude e postura, e os adeptos ficam muito orgulhosos de nós”, considerou o técnico.

Vasco Seabra reconheceu a sua satisfação com o que a equipa produziu na ‘final four’ da Taça da Liga, declarando que “o que foi, foi fantástico e o que vier, tem de ser ainda melhor”.

O técnico não se mostrou pressionado perante a atual 15.ª posição na tabela classificativa e ainda elogiou o reforço Vinícius Zanocelo, que se estreou na passada quarta-feira, em Vila do Conde, com menos de uma semana de trabalho ao serviço do clube.

“Saiu o Koba [para o Sporting] e o Vinícius traz-nos esse espírito combinativo no jogo, capacidade de termos bola, olharmos para a frente e termos segurança na primeira fase. Depois, em termos defensivos, é um jogador que acreditamos que vai também conseguir ser um jogador competente em termos de abrangência na pressão “, preconizou.

Para a receção ao Estrela da Amadora, o técnico não contará com os defesas centrais Erick Cabaco e Pedro Álvaro, ambos lesionados, enquanto o médio Jordan Holsgrove encontra-se em dúvida até à hora do encontro. Da lista de ausências constará também o ala Rodrigo Gomes, castigado.

O Estoril Praia recebe o Estrela da Amadora, no domingo, às 18:00, no Estádio António Coimbra da Mota, em encontro arbitrado por José Bessa, da Associação de Futebol do Porto.