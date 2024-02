João e o hábito do sorriso rebelde em dias de paz (a crónica do Benfica-Gil Vicente)

Se excluirmos a eliminação da Taça da Liga contra o Estoril, onde o Benfica não perdeu no tempo regulamentar e apenas nas grandes penalidades, era preciso recuar até ao início de novembro e à visita à Real Sociedad na Liga dos Campeões para encontrar uma derrota dos encarnados. Ou seja, este domingo, a equipa de Roger Schmidt apresentava-se perante o Gil Vicente vinda de quase três meses sem perder, com 15 jogos seguidos sem derrotas e seis vitórias consecutivas para o Campeonato.

Um período muito positivo, que só tem tido paralelo nos triunfos consistentes que permitem ao Sporting continuar na liderança da Primeira Liga com mais um ponto do que o Benfica. A receção deste domingo ao Gil Vicente, porém, tinha um fator motivacional adicional: face ao adiamento do jogo dos leões devido à ausência do policiamento necessário e ao empate do FC Porto contra o Rio Ave, os encarnados sabiam que uma vitória significava a subida provisória ao primeiro lugar da classificação e a dilatação para seis pontos da vantagem em relação aos dragões.

Ficha de jogo ↓ Mostrar ↑ Esconder Benfica-Gil Vicente, 3-0 20.ª jornada da Primeira Liga Estádio da Luz, em Lisboa Árbitro: Tiago Martins (AF Lisboa) Benfica: Trubin, Alexander Bah, António Silva, Otamendi, Morato (Álvaro Carreras, 67′), Florentino, João Neves (Rollheiser, 86′), Di María (Tiago Gouveia, 78′), Rafa (David Neres, 67′), Fredrik Aursnes, Arthur Cabral (Marcos Leonardo, 78′) Suplentes não utilizados: Samuel Soares, Tomás Araújo, Kökçü, João Mário Treinador: Roger Schmidt Gil Vicente: Andrew, Zé Carlos (Alex Pinto, 59′), Gabriel Pereira, Rúben Fernandes, Leonardo Buta, Jesús Castillo (Roan Wilson, 81′), Mory Gbane, Fujimoto, Maxime Dominguez (Afonso Moreira, 71′), Murilo (Tidjany Touré, 59′), Félix Correia (Ali Alipour, 59′) Suplentes não utilizados: Kritciuk, Felipe Silva, Kazu, André Simões Treinador: Vítor Campelos Golos: Arthur Cabral (15′), João Neves (34′), Rafa (49′) Ação disciplinar: cartão amarelo a Jesús Castillo (74′)

Na antevisão, Roger Schmidt deixou bem claro que a corrida pelo título vai durar até ao fim da temporada. “Temos de manter a nossa concentração total em todos os jogos. Espero uma luta pelo Campeonato até à última jornada. Todas as equipas são extremamente fortes, o Sporting continua muito bem, o FC Porto e o Sp. Braga também. Claro que também os outros jogos da Liga vão ser extremamente exigentes. Estou concentrado e focado, não tem nenhum efeito em mim se as outras equipas jogam antes e ganham ou se jogam depois. É verdade que precisamos de muitos pontos para vencer o Campeonato. O calendário é o que é, temos de aceitar e não faz sentido pensar nisso”, atirou o treinador alemão.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Neste contexto, Schmidt fazia duas alterações face à equipa que venceu o Estrela da Amadora na Reboleira e lançava Alexander Bah e Florentino no onze inicial, deixando Kökçü e João Mário no banco e colocando Aursnes no setor ofensivo. Do outro lado, com muitos jogadores lesionados mas vindo de quatro jogos seguidos sem perder, Vítor Campelos apostava em Murilo, Fujimoto e Maxime Dominguez no apoio direto a Félix Correia.

Bah titular: na Liga ????????, não estava no 11 há mais de 4 meses – 29/09/2023, frente ao FC Porto pic.twitter.com/blJQ9IBpWL — Playmaker (@playmaker_PT) February 4, 2024

O Benfica entrou no jogo a demonstrar desde logo que não pretendia adiar a vantagem e criar uma eventual ansiedade: ainda dentro dos primeiros cinco minutos, Di María cruzou na direita e Arthur Cabral cabeceou quase sozinho e ao poste da baliza de Andrew (5′). A partida só tinha um sentido, sem que o Gil Vicente conseguisse sequer passar do meio-campo através de um lance com pés e cabeça, e os encarnados iam aproveitando para assentar arraiais no último terço adversário.

À passagem do quarto de hora inicial, de forma natural, chegou o primeiro golo. Canto cobrado na direita por Di María e Arthur Cabral, novamente livre de marcação, cabeceou certeiro para abrir o marcador e marcar pelo segundo jogo consecutivo (15′). Os gilistas procuraram reagir ao golo sofrido, subindo as linhas e crescendo na partida de forma a condicionar a movimentação ofensiva do Benfica, mas a verdade é que a equipa de Roger Schmidt nem sequer precisava de acelerar muito para causar perigo.

???????? 45' | Benfica 2-0 Gil Vicente [87] João Neves já passou a bola a todos os seus colegas na primeira parte, pelo menos uma vez, e só [9] Arthur Cabral não passou para ele Eficácia de passe está em 95%#LigaPortugal #SLBGVFC pic.twitter.com/Mfsdyi4kN6 — GoalPoint (@_Goalpoint) February 4, 2024

Pouco depois da meia-hora, novamente na sequência de um canto de Di María na esquerda, os encarnados aumentaram a vantagem: Otamendi foi o primeiro a ganhar nas alturas, a bola sobrou para João Neves e o jovem médio ganhou no salto e ganhou no duelo para depois desviar para a baliza já em esforço (34′). Logo depois, ainda antes do intervalo, Arthur Cabral ficou muito perto de bisar ao rematar na área após assistência de Rafa, com Leonardo Buta a revelar-se crucial ao intercetar o pontapé do brasileiro (40′).

No fim da primeira parte, sem precisar de ser brilhante, o Benfica estava a vencer um Gil Vicente que ainda não tinha feito qualquer remate à baliza de Trubin e ainda nem sequer se tinha aproximado com perigo da grande área adversária. A equipa de Vítor Campelos mostrava-se apática na Luz, bem longe da exibição que complicou a vida aos encarnados em Barcelos ainda na primeira volta, e o conjunto de Roger Schmidt ia aproveitando para ter um final de tarde bastante tranquilo.

???????? INTERVALO | Benfica 2–0 Gil Vicente ???? Águia com boa vantagem e controlo do jogo

⚪️ Galos reagiram, mas não criam perigo

???? 2 golos na sequência de cantos#LigaPortugal #SLBGVFC pic.twitter.com/AdlYgHzjVY — GoalPoint (@_Goalpoint) February 4, 2024

[Carregue nas imagens para ver alguns dos melhores momentos do Benfica-Gil Vicente:]