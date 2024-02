Mais um ano, mais uma novela. Tal como em todas as mais recentes temporadas, o Real Madrid chegou a fevereiro com a notícia de que Kylian Mbappé vai mesmo jogar nos merengues na próxima temporada. “A batalha está perdida”, garantia o Le Parisien esta semana, acrescentando que o internacional francês já comunicou ao dono do PSG que não pretende renovar contrato.

Pelo meio, o Real Madrid recebia o Atl. Madrid este domingo, num dérbi do Santiago Bernabéu que obrigava Florentino Pérez a responder a ainda mais jornalistas durante o fim de semana. “Que original…”, atirou o presidente dos merengues, numa resposta irónica a uma eventual e hipotética contratação que tem estado em cima da mesa ao longo de praticamente todas as épocas desde que Mbappé explodiu no PSG.

Ora, neste contexto, o Real Madrid sabia que uma eventual vitória contra o Atl. Madrid ajudava a aproveitar o empate do Girona com a Real Sociedad. Do outro lado, o Atl. Madrid sabia que uma eventual vitória contra o Real Madrid ajudava a não deixar fugir o Barcelona no terceiro lugar. E mais: os colchoneros procuravam a vingança da meia-final da Supertaça, onde os merengues golearam os rivais da capital antes de chegarem à final e conquistarem o troféu perante o Barcelona.

O Real Madrid começou desde logo o jogo com uma má notícia, já que Vinícius sofreu um desconforto muscular durante o aquecimento e foi substituído por Brahim Díaz no onze inicial. O avançado espanhol fazia companhia a Rodrygo no ataque, com Jude Bellingham no apoio, enquanto que Diego Simeone apostava em Griezmann e Morata no ataque com Rodrigo Riquelme e Marcos Llorente nos corredores.

De alguma forma a bola arranjou sempre forma de passar ????‍♂️ Brahim Diaz ???????? @LaLiga | @realmadrid 1 x 0 @Atleti#LaLigaELEVEN pic.twitter.com/m7VNYKXIMM — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) February 4, 2024

Os merengues abriram a porta à passagem dos primeiros 20 minutos, cimentando uma superioridade notória através da eficácia de Brahim Díaz, que apareceu na cara de Oblak na sequência de uma boa jogada coletiva com a ajuda de alguns ressaltos (20′). Simeone mexeu logo ao intervalo, trocando Riquelme por Molina, e o Atl. Madrid colocou a bola no fundo da baliza logo nos primeiros minutos da segunda parte: o golo de Savic, porém, acabou anulado por fora de jogo de Saúl num ponto anterior da jogada (48′).

A vantagem do Real Madrid manteve-se praticamente até ao fim, com Simeone a lançar ainda Depay, Samuel Lino, Barrios e Correa e Ancelotti a responder com Joselu, Modric e Ceballos, mas o Atl Madrid conseguiu chegar ao empate já nos descontos. Savic colocou longo em Depay, o avançado desviou de cabeça na área e Marcos Llorente, vencendo Nacho no duelo, cabeceou para igualar o resultado (90+3′). No fim, os merengues lideram a La Liga com mais dois pontos do que o Girona, enquanto que os colchoneros estão no 4.º lugar com menos dois pontos do que o Barcelona.