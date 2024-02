O grupo bancário espanhol Abanca, que em Portugal comprou operações do Deutsche Bank e, mais recentemente, o EuroBic, garante que é “especulação” falar-se num eventual interesse no Novo Banco. Os lucros totais do grupo mais do que triplicaram, em 2023, para 711 milhões de euros.

Em conferência de imprensa, o presidente Juan Carlos Escotet afirmou que “não há qualquer indicação formal de que o Novo Banco esteja à venda”, pelo que é “especulação” falar-se num eventual interesse por parte do Abanca. A pergunta surgiu depois de o banco se congratular, esta segunda-feira, pelo que diz ser o sucesso da estratégia de crescimento através de aquisições que o banco tem tido nos últimos anos.

No início de fevereiro, o Abanca, que tem sede na Corunha e tem cerca de 70 sucursais em Portugal, notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) da compra do controlo exclusivo sobre o EuroBic, que lhe irá permitir solidificar a posição de 7º maior banco a operar no País. A expectativa do Abanca, segundo o presidente Juan Carlos Escotet, é que a Autoridade da Concorrência dê “luz verde” a esta aquisição em meados deste ano.

Tal como a generalidade dos bancos a operar em Portugal, o Abanca beneficiou de um aumento da margem financeira – isto é, a diferença entre o que o banco pagou pelos depósitos (e outras formas de financiamento) e, por outro lado, os juros de crédito que cobrou.

“A margem financeira aumentou em todos os trimestres (6,6% no último), atingindo 357,7 milhões de euros”, diz o Abanca, acrescentando que, na rubrica das comissões, “as receitas de prestação de serviços cresceram 3,4% ao longo do ano, atingindo 294,1 milhões de euros, graças à boa evolução dos seguros e dos meios de pagamento”.

Este aumento do resultado recorrente foi complementado pelo efetivo controlo das despesas operacionais, que permitiu multiplicar a margem operacional recorrente por 2,4 (margem básica menos despesas operacionais) e aumentar a eficiência em 14,9 p.p. durante o ano, atingindo 52,4% no final de 2023″, diz o banco

Os resultados significam que houve uma rentabilidade dos capitais próprios de 16% e o Abanca diz “enfrentar 2024 numa posição de solidez de balanço”.