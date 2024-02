José Manuel Bolieiro foi o grande vencedor da noite eleitoral de domingo. O líder da Aliança Democrática, coligação que junta PSD, CDS e PPM, conseguiu 42,08% dos votos, fazendo eleger 26 deputados. Em relação às eleições de 2020, manteve os 26 mandatos que os três partidos tinham conseguido, mas conseguiu cerca de 3 mil votos a mais do que há quatro anos.

A direita conseguiu vencer os Açores pela primeira vez em cerca de 30 anos. Mas depois existe a questão das expectativas. Na reta final da campanha, surgiu uma sondagem que dava como possível a vitória dos socialistas. E Bolieiro conseguiu vencer de facto as eleições.

No entanto, ao início da noite, quando saíram as primeiras projeções, chegou a colocar-se a hipótese de a Aliança Democrática conseguir maioria absoluta — e não aconteceu, tendo ficado a três deputados do número mágico.

Ao mesmo tempo, a Aliança Democrática acaba por ficar dependente do Chega ou do PS para conseguir fazer aprovar instrumentos de governação, sendo que nos Açores e na Madeira, ao contrário do que acontece na Assembleia da República, o partido vencedor tem de aprovar o programa de governo no parlamento.

De acordo com os sinais dados por Bolieiro, o plano é governar em minoria e pôr a pressão do lado do PS e do Chega. José Manuel Bolieiro lembrou que o “PS liderou coligação negativa para chumbar orçamento” e desafiou os socialistas a não alinharem em coligações negativas.