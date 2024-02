Mariana Mortágua reconheceu que o Bloco de Esquerda ficou aquém daquele que era o seu objetivo nas eleições regionais dos Açores. O partido perdeu mil votos em relação a 2020 e com 2,5% dos votos deixou de garantir um grupo parlamentar na Assembleia Regional. Há quatro anos, o partido conseguiu eleger dois deputados. O partido mantém-se como a quarta força política na região autónoma, mas fica a solo no Parlamento.

Na sua declaração na noite eleitoral, António Lima, coordenador do Bloco nos Açores, agradeceu aos candidatos e aos eleitores que participaram na eleição e lembrou que na sua origem esteve “um plano da direita para provocar uma crise política artificial e chegar a eleições para se reforçar”.

Reconheceu ainda o “mau resultado” que, defende, não foi “alheio à polarização para a qual as sondagens também contribuíram”. Mariana Mortágua fez uma leitura idêntica à do representante regional, lamentando que não tenha sido possível “derrotar a Direita”, mas deixando garantias de que o BE está investido em continuar a ser “a mais firme oposição”.

A líder nacional do Bloco apelou ainda a que não sejam retiradas “ilações” do resultado deste domingo para as legislativas de 10 de março, defendendo que o contexto nacional não é o mesmo. “Acho até que tirar qualquer leitura seria uma ofensa à autonomia da região”, defendeu.