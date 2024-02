Mais 470 votos, mais 0,22% e o mesmo número de deputados — um. Foi este o resultado da Iniciativa Liberal nas eleições regionais dos Açores, que falhou o objetivo traçado por Rui Rocha quando chegou a presidente da IL, em que ambicionava chegar aos dois deputados e conquistar o primeiro grupo parlamentar da região. Ora, se é verdade que não conseguiu o pretendido, a IL soma outro problema à equação: não tem representantes suficientes para apoiar um governo de Bolieiro e construir uma solução que servisse de tubo de ensaio para um cenário nacional para o qual já se mostrou disponível no pós-eleições.

Na reação aos resultados, o presidente liberal descreveu o resultado como “positivo” e “de crescimento” e destacou a “derrota da esquerda”. Sem se imiscuir no puzzle governativo no qual tem pouco ou nenhum poder, Rui Rocha sublinha que caberá à coligação vencedora decidir qual “o caminho que pretende traçar” e, tendo em conta os resultados, não antecipa uma “grande viabilidade ou interesse” na possibilidade de poder integrar um governo minoritário.

“O cenário que faz mais sentido é que a Iniciativa Liberal faça uma avaliação ponto a ponto, caso a caso, sempre no interesse dos açorianos”, explicou, o que já vinha a ser feito por Nuno Barata desde que os liberais retiraram o apoio a José Manuel Bolieiro.

E a mesma postura tem Nuno Barata, que começou por dizer que não recebeu uma “chamada de ninguém” e que recordou que José Manuel Bolieiro “precisa de mais do que um deputado para ter uma maioria absoluta” — o número que os liberais têm —, pelo que a IL será apenas “uma oposição firme, permanente, construtiva e que saberá fazer a diferença na vida dos açorianos”.

Independentemente da solução governativa que Bolieiro vai montar, Rui Rocha fez questão de sublinhar que não deve ser feita uma leitura nacional das eleições regionais, já que “são planos diferentes” e “as autonomias têm características e especificidades próprias”. “Nunca fizemos grandes leituras para efeitos nacionais, penso que também não se justifica agora fazer essas leituras. São realidades muito diferentes”, garantiu.

Se em 2020 o deputado único da IL foi fundamental para que a direita tirasse o PS do poder mais de duas décadas depois, em 2024 a equação está assente noutros pressupostos e na necessidade de outros parceiros governativos. Os liberais não são necessários para Bolieiro e, com o tema encerrado, seguem com os olhos postos nas legislativas, onde ambicionam ter peso para influenciar uma governação a nível nacional.