Pedro Neves, porta-voz do PAN Açores e cabeça de lista do partido pelos círculos de São Miguel e da compensação, manteve o seu lugar de deputado à Assembleia Legislativa Regional. O partido liderado por Inês Sousa Real conseguiu este domingo 1.907 votos, cerca de 1,7% votos dos eleitores açorianos. O suficiente para a manutenção do mandato que elegeu em 202o, mesmo com menos 100 votos do que há quatro anos. Nas últimas eleições regionais, o partido conseguiu 2.004 votos e sentar pela primeira vez um deputado na assembleia regional.

Em declarações a partir da sede do PAN nos Açores, Pedro Neves garantiu que manter o seu lugar como deputado “faz diferença” porque o partido faz uma “política diferente” e quer “mais quatro anos para fazê-la”. Sobre eventuais acordos de governação e coligações, o cabeça de lista preferiu não entrar em “especulações” e pediu que se aguarde pela reunião da direção regional do PAN Açores, que irá “analisar o resultado dos outros partidos”, admitindo que o lugar mais mais confortável para o partido não deixa de ser a oposição, mesmo que não descarte outro tipo de integração no quadro da Assembleia Regional.

Depois de fechada a contagem da votação, a coligação de direita que reúne PSD, CDS e PPM venceu com 26 deputados, mas ficou a 3 da maioria necessária para não ter preocupações com governabilidade. O PS somou 23 mandatos e o Chega elegeu 5. Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN têm um mandato cada. José Manuel Bolieiro, líder da Aliança Democrática nos Açores, mostrou intenção de governar em minoria.

Em setembro do ano passado, o PAN Madeira alinhou num acordo de incidência parlamentar com a coligação PSD/CDS liderada por Miguel Albuquerque que permitiu governar com apoio maioritário (24 deputados) no Parlamento regional. Agora, nos Açores, o partido não tem um resultado que assegure a governabilidade a Bolieiro, mas tanto à esquerda, como à direita, ainda pode vir a fazer parte de uma solução governativa alternativa à que os resultados eleitorais em bruto mostram.